Tekirdağ'da yangın çıktı
Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın Tekirdağ'ın Şarköy İlçesine bağlı Hoşköy Mahallesi Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Gece otluk ve ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bir yandan da yangın bölgesinde bulunan bir vatandaş, bölgenin kayalık olması sebebiyle araçların girmesi zor olduğundan dolayı alevleri kameralara alarak, yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yaptı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların gayreti ile ulaşılması güç yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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