Ormanla Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı çalışanı Bünyamin Bilir: 'Orman adaları, yangınlara çözüm olabilir'

04 Eylül 2021 Cumartesi, 15:57

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları çıkmaya devam ediyor. Nedeni bilinmeyen orman yangınlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları, son zamanlarda ise başka noktalarda meydana gelerek devamlılığını sağlıyor.

Ormanla Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı'nda ofis elemanı olarak çalışan Bünyamin Bilir orman yangınlarına çözüm yolu olarak orman adaları oluşturulması gerektiği önerisinde bulundu.

Cumhuriyet’ten Emine Kaçıkcı’ya konuşan ve bir çözüm yolu olarak bu öneriyi savunan Bilir, yangının büyük bir alana yayılmaması konusunda etkili olabileceğini vurguladı.

"ORMAN ADALARI OLUŞTURULMASI GEREKİR"

Bilir, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim orman yangınlarına karşı çözüm önerim var. Bu sorunlar hem sabotaj yolu ile olabilir ya da arsa alan kazanmak isteyen kişilerin yapmak istediği şeyler de olabilir. Ancak biz şu anda niyet okumaktan ziyade bu yangınlarının önünü nasıl alabileceğimiz konusunda benim basit bir önerim var. Ormanlar dağlarda tepelerde çıkan odunsu bitkiler. Bunların belirli aralıklarla koridora açılması suretiyle yangın oluşmaması için orman adaları oluşturması gibi bir düşüncem var. Bunu bilim otoritelerinin belirlemesi daha iyi olur. Fakat orman adaları oluşturmayınca şöyle bir sorun çıkıyor. Yangın bir bölgeden diğerine sıçrıyor. Bu durumda bizim için bütün bölgemizdeki ormanlar için büyük sıkıntı. Bu yüzden biz ormanların belirli bölgelerin tıraşlanarak, yangının sıçramaması için koridorların oluşturulmasını istiyoruz. Çıkan yangınların daha büyük noktalara varılmaması için.

“EKİPMAN SAYISI YETERLİ DEĞİL”

“Bölgemizdeki yangınlar bir dönem 200-300 metre yüksekliğe ulaşmıştı” diyen Bilir, “Bir ay kadar oldu ve korkunç yangınlardı. Eğer bu koridorlar zamanında açtırılmış olsaydı yangının diğer bölgelere sıçrama ihtimali nerdeyse sıfırlanacaktı. Türkiye'de de dünyada da böyle uygulamalar yeterince yapılmıyor. Bu uygulamalar yapılmadığı için de yangınlar maalesef ki kontrol altına da alınamıyor. Buna müdahale konusunda elimizdeki ekipman sayısı, müdahale edilmesi yeterli oranda değildir" sözlerini kullandı.

"BUNU KİM KULLANMAK İSTERSE ÜLKENİN MENFAATİNE OLACAKTIR"

Büyük yangınları engellemenin herhangi bir teknolojik altyapıyla çözebilmenin mümkün gibi gözükmediğini söyleyen Bilir devamında şunları ekledi:

"Sadece Türkiye bazında değil dünya bazında çözümü olacaktır. Bunu uyguladığımız zaman belli bölgelerde koridor oluşturduğumuz zaman en azından yangının büyüklüğü ve niteliği ufalacaktır. Köylülerin kendi gayretleriyle bile yangınlar söndürülebilir. Bence bu bir şekilde milli politika haline getirilmeli. İnternet, sosyal medya üzerinden yayınlıyorum. Buna partiler hem hükümet hem de muhalefet tarafı olsun hangi parti grubu olursa olsun bunu kullanmak isteyen her kim varsa bu ülkenin menfaatine olacaktır. Çok basit ve uygulanabilir bir yöntem. Zararı çok daha fazla etmeyecek bir yöntem. Böyle olursa zararı en hafif şekilde atlatırız. Herkesi her an kontrol edebilme imkanınız yok. Bizim sorunlarla mücadele etme yeteneğimiz şartları uygun hale getirmemiz de mümkün olabiliyor. Biz bunu bizim yangın bölgelerinde uygulandı. Uygulandığı yerlerde ağaç kesimleri yapıldı. Sıçrama engellendi. Önemli ölçüde de yol kat edildi ama bu daha önce yapılması gereken bir şey ki yangın olduğu zaman daha kolay kat edilebilsin."

"BU BİR KAYIP DEĞİLDİR"

Orman adalarının kesinlikle bir ağaç kaybı olmadığını ve bunun birçok faydayı sağlayacağını ifade eden Bilir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ormanın içerisinde ağaçların boyundan dolayı hava sirkülasyonu, rüzgar ve yel esintisi azalır. Bundan dolayı da aslında bu tarz koridorların olması bu hava akıntılarının iç bölgelere gelmesi açısından da iyidir. Bunu sadece kaybedilmiş ormanlar olarak düşünmemeliyiz. Ormanların içlerine herhangi bir şekilde yangın olması durumunda müdahale edilebilmesinde araç sokulabilmesi açısından da düşünülmeli. Kesinlikle bu bir kayıp değildir. Bu birçok faydayı da sağlayacaktır."