Teknik direktör arayışını sürdüren Sarı-Lacivertlilerde Nuno Espirito ismi ön plana çıktı

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Ali Koç ile ekibinin, 3 teknik direktör adayının arasında kaldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkânları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı. İngilizler ise Fenerbahçe’nin, Wolverhampton’dan ayrılan Nuno Espirito Santo ile anlaştığını iddia etti. Sarı-Lacivertlilerin gündemine Bjelica, Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa’nın isimleri girmiş hatta bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Bilic’in adı Fenerbahçe ile anılmıştı.

EDİN DZEKO İDDİASI



Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un, yaz tatilini Türkiye’de geçiren golcü futbolcu Dzeko ile iletişime geçtiği ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Koç, bunun ardından “Sosyal medya fenomenleriyle iş tutan, menajerlerle iş yapan medya mensupları var. En son ‘Edin Dzeko Fenerbahçe’de’ diye haber çıktı. Sonra menajeri, ‘Bizim hiçbir görüşmemiz olmadı’ açıklamasında bulundu. Asıl amaç beklentiyi yaratıp olursa ‘Biz demiştik’ demek” şeklinde bir çıkış yaptı. Mevcut başkan Ali Koç’u transfer politikası nedeniyle eleştiren Aziz Yıldırım ise Serdar Dursun’un kadroya katılmasına tepki göstermiş; Benzema, Dzeko gibi isimlerin alınması gerektiğine dikkat çekmişti.

KALECİ HARUN VE AURELIO AYRILDI

Geçen sezon teknik heyette yer alan antrenör Mehmet Aurelio görevinden ayrıldı. Kaleci Harun Tekin de Kasımpaşa’ya transfer oldu.

‘DAHA FARKLI OLACAK’

Sarı-Lacivertli kulüpte hafta sonu yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu, dün mazbatalarını aldı. Koç, “İnşallah bu dönem geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe’nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi. Fenerbahçe yönetimi, seçimde oy kullanan kongre üyeleri için de teşekkür mesajı yayımladı.