Fenerbahçe'de Ali Koç mazbatasını aldı
Fenerbahçe'de yeniden seçilen Ali Koç mazbatasını aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen mazbata törenine Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ile yeni yönetim kurulunun üyeleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Seçim sonuçlarının Fenerbahçe Spor Kulübüne hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Üç sene daha kulüp başkanımızın görevini başarıyla sürdürmesini, başta sportif başarılar olmak üzere kulübümüzün bütün sporcularının muvaffak olması için elinizden geleni yapmanızı ve mali durumumuzun eskisinden daha iyiye gitmesini ve yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, genel kurulu üyelerimiz adına hassaten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mazbata töreninde konuşan Ali Koç ise Vefa Küçük'e divan başkanlığı için teşekkür ederek, "İnşallah bu dönem geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Konuşmaların ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını verdi. Mazbata töreninin sonunda hazırlanan pastayı Vefa Küçük ile Ali Koç birlikte kesti.
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- SETA’nın çocukları birbirini yedi
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu