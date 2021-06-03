Teknik direktör bilmecesi

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Emre Belözoğlu’yla ilgili sürpriz kararını açıklamasından sonra gözler büyük bir heyecanla takımın başına hangi teknik direktörün geçeceğine çevrildi. Ülke olarak Portekiz ve Alman hocalar gündemi meşgul ediyor.

Son dönemde bildiğiniz gibi Portekizli teknik adamlar hemen hemen dünyanın her yerinde görev alıyor. Alman teknik adamlar da revaçta. Özellikle son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının Alman teknik adamlar olması gözlerden kaçmadı. Sarı-Lacivertli kulübün görüşme yaptığı teknik adamlar şöyle: Paulo Fonseca, Andre Villas-Boas, Marco Silva, Bruno Lage (Portekiz), Joachim Löw, Ralf Rangnick, Jürgen Klinsmann, Bruno Labbadia (Almanya).