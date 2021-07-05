Teknoloji devlerinden sert mektup: Hizmeti durdururuz
ABD merkezli teknoloji ve yazılım devleri Facebook, Google ve Twitter, Hong Kong'da gündeme gelen veri gizliliği ve veri koruma yasalarının değişmesi ile ilgili planlara tepki gösterdi.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Hong Kong’ta veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yasaların değişmesinin gündeme gelmesiyle ilgili teknoloji devlerinin tepki gösterdiğini yazdı.
Sosyal medya devlerinin Hong Kong yönetimine bir mektup aracılığıyla uyarıda bulunduğu kaydedilen haberde, veri koruma yasalarının değişmesi durumunda şirketlerin Hong Kong’ta hizmetlerini durduracaklarına ilişkin açıklama yaptıkları belirtildi.
Hong Kong’ta 2019 yılında Çin karşıtı gösterilerin ardından Hong Kong – Pekin hattında gerilim yaşanmıştı.
Facebook, Google ve Twitter’ın bu gelişmeden dolayı rahatsız olduğu ifade edilirken, Singapur merkezli Asya İnternet Koalisyonu’nun 25 Haziran’da Hong Kong yönetimine de bir mektup gönderdiği açıklandı.
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