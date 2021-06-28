Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu: "Herkes sussun isteniyor"

28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:01

19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü bu yıl da polisin sert müdahalesiyle engellenmek istendi. LGBTİ+ yurttaşlar ve gazetecilerin yanında gözaltına alınanlardan biri de fotoğraf sanatçısı Murat Kahya oldu.

Ters kelepçe ile gözaltına alınma görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan Kahya, Vatan Emniyeti’nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"KAFEDE OTURURKEN MASKESİZ OLMAM YANLIŞMIŞ"

“Sadece sokakta bulunmaktan gözaltına işlemine tabi tutuldum” diyen Kahya, yaşananları Cumhuriyet'e şöyle anlattı:

“Yürüyüş sonrasında arkadaşlarımla Cihangir’deki bir kafeye geldik. Onlar oturuyordu ben ayakta duruyordum. Videoda da görülen polis amiri gelerek keyfi olarak ‘eğer kafedeysen sandalyeye otur’ şeklinde komut verdi. Ben de ayakta durmak istediğimi, oturmayacağımı söyledim. Daha sonra ise masadan kalkmamızı isteyince, kalkmayacağımı içkimi içtiğimi belirterek, “Ben bir vatandaş olarak buradan kalkmak zorunda değilim, siz kendi görevinizi yapın’ ifadelerini kullandım.

Videoda görüldüğü şekilde sandalyeyi birden yere vurdu. Sanırım kendisi polis memuru olduğu için karşı tarafın sinmesini bekledi. Sonrasında da masada sosyal mesafeyi ihlal ettiğimizi öne sürerek, ‘bunlara işlem yapın’ komutunu verdi. Kafede otururken maskesiz olmam yanlışmış. Bunları söylerken kendisi maske takmıyordu.

Biz bu şekilde tartışırken memurlar ceza yazmak için benden kimliğimi istedi. Ben de vermeyeceğimi, böyle bir işlem yapamayacaklarını anlatırken videoda görülen sahneler yaşandı."

"SUÇ OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDIK"

Ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını anlatan Kahya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok saçma bir şekilde ters kelepçe yapılarak otobüse bindirildim. Bir süre sonra kelepçem çözüldü. Ben ve gözaltına alınan diğer kişiler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldükten sonra Vatan Emniyeti’ne giderek ifade verdik. İfadeden sonra da zaten ortada bir suç olmadığı için serbest bırakıldık.”

Ülke sebepsiz yere tutuklanış siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakkı savunucuları ile doluyken sadece kendi başıma gelenleri konuşmak garip geliyor. Herkes sussun isteniyor. Benim yaşadığım şey de bunun bir parçası. Hatta çok küçük bir parçasıyım. Bu yürüyüşe katıldım çünkü ben toplumdaki herkesin, din, dil, ırk ayrımı olmadan barış içerisinde yaşamasını istiyorum.”