Tekstil-İş Sendikası açıkladı: Yasak kalktı, 104 kişi kovuldu
Tekstil-İş Sendikası, İstanbul Güngören’de faaliyet gösteren tekstil şirketinin 104 işçisinin, işten çıkarma yasağının sona erdiği 1 Temmuz'da, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten çıkarıldığını duyurdu.
Tekstil-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Neo Trend Tekstil'in işten çıkardığı 104 işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını istedikleri belirtilerek "Yıllarca alın teri döktüler, makineler başında saatler boyu çalıştılar. Kıdem tazminatı işçilerin yıllarca birikmiş emeğinin kısmen karşılığıdır" denildi.
İŞÇİLER KAPALI KAPILARLA KARŞILAŞTILAR
Sendikanın açıklaması şöyle:"Pandemi süreci boyunca işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. 1 Temmuz’da işbaşı yapmak için iş yerlerine gelen işçiler kapalı kapılarla karşılaştı. İşçilerin işe gelmediği bu süre boyunca Neo Trend patronu Kazım Akbulut fabrikayı boşaltmıştı.
Pandemi boyunca patronlara sağlanan nimetlerden sonuna kadar yararlanan Neo Trend patronu Kazım Akbulut, ücretsiz izin uygulaması biter bitmez 104 işçinin tazminatını ödemeden işten atma keyfiyetini kullandı. Fabrikayı boşaltıp işçilerin birikmiş hakkını gasp etti.İşten atma yasağının, ücretsiz izin uygulamasının patronlar için fırsat olduğunu tüm salgın süreci boyunca gördük.
"PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER"
İşçiler ücretsiz izindeyken tekstil fabrikasını boşaltıp kaçan Neo Trend patronu Kazım Akbulut pandemiyi fırsata çevirmenin açık örneğidir. Neo Trend işçileri en temel hakları olan kıdem ve ihbar tazminatlarını istiyor. Yıllarca alın teri döktüler, makineler başında saatler boyu çalıştılar.
"NEO TREND SON OLSUN"
Kıdem tazminatı, işçilerin 1937'den beri kullandığı bir hak, 82 yıllık kazanımdır. Kıdem tazminatı işçilerin yıllarca birikmiş emeğinin kısmen karşılığıdır. Şirket kasalarını boşaltıp, fabrikaları-atölyeleri kapatıp işçinin hakkına el koyan patronları ilk kez görmüyoruz. Neo Trend ilk değil. Ancak son olması için işçilerin birliği gerek."
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