Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp (40), cep telefonuna tanımadığı numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca, banka hesap bilgileri çalındı.
İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Gökalp, evde oturduğu sırada cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajı gördü. Mesajı açan Gökalp, içeriğindeki linki merak ederek açmaya çalıştı. Linki açtıktan sonra cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, soluğu telefon tamircisinde aldı. Telefonunu tamir ettiren Gökalp, daha sonra internet bankacılığı üzerinden su faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına girdiğinde, 13 bin lirasının olmadığı gören Gökalp, hesabının bulunduğu bankaya giderek durumu anlattı. Banka görevlisi ise Gökalp’ın hesabını inceledikten sonra paranın başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Bunun üzerine hesap hareketlerinin dökümünü alan Gökalp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"3 AYLIK MAAŞIM BİR DAKİKADA GİTTİ"
Hesap hareketlerini incelediğinde şoka uğradığını ve emeklerinin çalındığını fark edince çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Gökalp, hesabındaki paranın 5 bin lirasının İstanbul’daki bir ATM’den, kalan 8 bin liranın ise yine aynı ilde banka şubesinden çekildiğini dile getirdi. Kısa mesajla gelen linke tıkladıktan sonra dolandırıcılarım SIM kartını kopyaladığını ve bu sayede banka hesaplarına girerek kendisiymiş gibi işlem yaptıklarını belirten Gökalp, “Hesabımdan para çekenlerin adı soyadı belli oldu. Bu şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Mağduriyetimin giderilmesi ve dolandırıcıların cezasını çekmesini bekliyorum. Buradan diğer insanlara söylüyorum. Bütün birikimim 1 dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın. Benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hesabınızdaki tüm birikiminiz bir anda gidebilir” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
Video Haberler
- Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
- Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
- Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
- Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
- Metrobüsler yine tıklım tıklım
- Marmara’da denizanası istilası
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
- Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı!
- İZBAN'da skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı