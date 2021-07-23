TEM Otoyolu kereste yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolu’nda, kereste yüklü TIR, otomobile çarpıp devrildi. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, 16.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Işık yönetimindeki 24 EU 289 plakalı TIR, aynı yöne giden Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada, TIR şoförü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar, Düzce gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.
İlgili Haberler
- Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası! 2'si çocuk 4 kişi öldü
- Trafikte ilginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
- AKP’li belediye, 15 milyon trafik cezası garantili kamera sistemi ihalesini iptal etti
- Trafik yön tabelasına çarpan TIR alev topuna döndü
Video Haberler
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
En Çok Okunan Haberler
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan'ın sözleri sonrası Taliban'dan yeni açıklama
- Mehmet Akif Ersoy'dan Altun'a 'kınama' yanıtı
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık