TEM Otoyolu'nda feci kaza
Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Abdülsamet Doğan (28) idaresindeki 34 BBY 536 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
KAZA SONUCU BARİYERİN ARKASINDA KALDI
Çarpmanın etkisiyle yola düşen Doğan, metrelerce sürüklenerek bariyerin arasında kaldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Abdülsamet Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- 'Cüppeli', milli voleybolcuyu hedef aldı, tepki çekti
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!
- Aile hekimlerinden iş bırakma kararı