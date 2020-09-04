TEMA Vakfı: Maden ihaleleri ülkemizin doğal varlıklarını tehdit ediyor

04 Eylül 2020 Cuma, 14:52

TEMA Vakfı, Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde çıkılan maden ihalelerine dikkat çekti. 2019 Temmuz ayından bu yana 2 bin 685 noktaya maden ihalesine çıkıldığını ve ihaleye çıkarılan alanların toplamının Kayseri ilinden daha büyük bir alana denk geldiğini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Madencilik faaliyetlerinden kanunlarla korunan tek bir doğa koruma alanının olmadığı ülkemizde, ihaleler, doğa, tarım ve yaşam alanlarını tehlike altına atıyor” dedi.

İhaleye çıkarılan alanların toplamının Kayseri’den daha büyük bir alanı kapladığını ve ihale edilen alanlarda madencilik faaliyetlerinin başlaması halinde pek çok bölgede doğal yaşamın, insan yaşamının ve tarımsal üretimin devamlılığının mümkün olmayacağını vurgulayan TEMA Vakfı, geçen bir yılda Sivas’ta 135, Kütahya’da 106, Maraş ve Antalya’da 86, Afyon’da 69, Muğla’da 64, Elazığ ve Uşak’ta ise 56 alanda maden ihalesine çıkıldığını açıkladı.

KANUNU 21 KEZ DEĞİŞTİRDİLER

Konuya ilişkin açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Maden Kanunu’nun 2001 yılından bu yana 21 kez değiştirildiğini vurgulayarak "Yaşanan değişikliklerle her defasında daha fazla doğa ve tarım alanı, su varlığı ve kültür mirası madencilik faaliyetlerine açık hale getirildi. Bugün maalesef ülkemizde kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunan tek bir doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası bulunmuyor" dedi.

KORUNAN TEK BİR ALAN YOK

Mevcut maden mevzuatının tüm doğal yaşam alanlarını, gıda güvencesi olan tarım ve mera alanlarını, anayasa ile koruma altına alınan ve temel bir insan hakkı olan sağlıklı bir çevrede yaşama ve temiz suya ulaşma hakkını tehdit ettiğini belirten Ataç, "Doğal varlıkların, tarım alanlarının ve içme suyu havzalarının kanunlarla madencilik faaliyetlerinden tamamen korunması sağlanmalıyken; çıkılan ihalelerle daha fazla alanı madencilik faaliyetlerine açmak ülkemizin toprağını, suyunu ve doğal varlıklarını korumak için faaliyet gösteren bizleri endişelendiriyor. Doğaya, insana ve tarımsal üretime dost bir kamu yararı anlaşıyla bu uygulamalardan dönülmesi, doğa koruma alanlarının, tarım alanları ve içme suyu havzalarının kanunlarla maden faaliyetlerinden tamamen korunması, arazi kullanım planlarının yapılması konusunda gerekli adımların atılması için yetkilileri hareket geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.