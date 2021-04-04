Temel Karamollaoğlu: "Sorunların konuşulmasını engellememelidir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekli Amirallerin bildirisi üzerine açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2021 Pazar, 16:55
Temel Karamollaoğlu:
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekli Amirallerin bildirisi üzerine açıklamada bulundu.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemine dikkat çeken Temel Karamollaoğlu, sorunların konuşulmasının engellenmemesine dikkat çekti.

Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır.

Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir.”

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında dün bir bildiri yayımlamıştı. 

AKP’li ve Saray’dan birçok ismin “Darbe bildirisi” benzetmesinde bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amirallerin bildirisi hakkında soruşturma başlatılmıştı.


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