Temel Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine ilişkin açıklama: "Tavrını çok yumuşatmış"

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:19

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Temel Karamollaoğlu, döviz kurunda yaşanan artışlara dikkat çekerek, "Bakınız bu hafta dolar 8,28 lirayı aştı euro 9,74 seviyesini gördü. Her bir kuruşluk artış bizi daha da fakirleştiriyor. Daha da yoksullaştırıyor" dedi. Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eve ekmek götüremiyoruz" diyen vatandaşa "Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıtmasına ilişkin, "Tavrını çok yumuşatmış, eskiden ‘Ananı da al git diyordu’ şimdi ‘Abartıyorsun’ diyor. Yani problemin olduğunu görüyor o yüzden keyif çayı ikram ediyor" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bakan başka telden çalıyor, Merkez Bankası Başkanı başka telden. Hükümetin ekonomi konusundaki çelişkili tavrı bizi endişelendiriyor. Bakan Bey başka bir telden çalıyor, Merkez Bankası Başkanı başka bir telden çalıyor. Birisi enflasyon hedefi yüzde 12, diğeri enflasyon hedefi 10 diyebiliyor. Bu da bizim ekonomik problemlerimizin bu hükümet tarafından çözülebileceği konusundaki ümitlerimizi her geçen gün kaybetmemize neden oluyor."

"ESKİDEN 'ANANI DA AL GİT' DİYORDU"

"Misal evime ekmek götüremiyorum diyen vatandaşa Sayın Erdoğan Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için" diyebiliyor. Bu noktada Sayın Erdoğan çok tenkit edildi ama kanaatimizce Erdoğan tavrını çok yumuşatmış, eskiden “Ananı da al git diyordu” şimdi abartıyorsun diyor. Yani problemin olduğunu görüyor o yüzden keyif çayı ikram ediyor."

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ

"Her ne kadar bizim Ekonomi Bakanımız ben dövize bakmıyorum diyebiliyorsa da gerçekler karşımızda durmaktadır. Bakınız bu hafta dolar 8,28 lirayı aştı euro 9,74 seviyesini gördü. Her bir kuruşluk artış bizi daha da fakirleştiriyor. Daha da yoksullaştırıyor. Peki dövizin serüvenine baktığımızda karşımıza ne çıkıyor; Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanı seçildiğinde; Dolar 2,1 TL, 2017 Anayasa Referandumu'nda; Dolar 3,6 TL, Erdoğan 2018'de 'Bana yetki verin' dediğinde; dolar 4,7 TL ve gelinen noktada dolar 8,30 TL oldu. İktidar ekonomide bu istikrar ile giderse dolar 10 lira da olur 15 lira da."

"TÜRKİYE AK PARTİ’DEN BÜYÜKTÜR"

"Sayın Erdoğan 'Türkiye’nin Kaderiyle AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kaderi Bütünleşmiş' minvalinde talihsiz bir açıklama yaptı. Zatı âlileri bilmeli ki; Türkiye’nin kaderi kimse ile bütünleşmeyecek kadar büyük ve derin bir mana içermektedir. Bugün Türkiye AK Parti’den de Cumhur İttifakından da büyüktür. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım bu milleti tehdit etmek manasına geliyor. Allah’ın izni ile nice siyasi partiler ve iktidarlar gelip geçecektir ama bu coğrafyada aziz milletimiz payidar kalmaya devam edecektir. Bu sebeple hiç kimse çölde serap görmemeli, kendi kaderi ile ülkenin kaderini eşleştirmemelidir. Bu zihniyette olanlar çok yakın bir zamanda nasıl yanıldıklarını net bir şekilde göreceklerdir."