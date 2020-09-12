Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay: ‘Sivilcene iyi gelir diye kandırıyorlar’

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, aileleri uyuşturucu tehdidine karşı uyararak “Okullardaki uyuşturucu tehdidi en az koronavirüs kadar fazla. Üstelik bunu bertaraf etmek virüs kadar kolay değil” dedi.

Ay, “Uyuşturucuya bulaşma yaşı 8, uyuşturucudan ölüm yaşı ise 14. Ülke genelindeki bağımlı sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Bu illet sadece bağımlılık yapmıyor sakat bırakıyor, öldürüyor! 18 yaş altı için uyuşturucudan ölüm oranında dünya 2’ncisiyiz” dedi. Ay, “Kilolu bir gencimize zayıflama ilacı diye ya da sivilceli bir gencimize sivilcelerini geçirecek yalanıyla uyuşturucu kullandırabiliyorlar. Aileler, çocuklarının bağımlı olduğunu ancak 1.5-2 sene sonra fark edebiliyor” dedi.