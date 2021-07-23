Temmuz ayında gıda fiyatlarında art arda zam

23 Temmuz 2021 Cuma, 12:31

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı "Halkın Enflasyonu" araştırmasının Temmuz ayı 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, gıda fiyatlarında temmuzda yüzde 4,2 ile hızlanarak devam eden artış, nüfusun büyük bir bölümünün enflasyon karşısında korumasız olduğu işgücünün yüzde 30’una yakınını oluşturan 9,7 milyona yakın yurttaşın atıl durumda olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de açlık ve yoksulluk riskini önemli ölçüde artırdığı vurgulanan araştırmada, maaş, ücret ve aylık alanların da gıda karşısındaki satın alma gücü aydan aya azaldığı belirtildi.

YAĞ FİYATLARINDA YÜZDE 5,5 ARTIŞ!

Temmuzda, ekmek, un, bulgur fiyatlarında, bulgur fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artış kaydedildi. Et ve balık grubu fiyatlarında tavuk eti fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 2,6 oranında artış yaşanan temmuzda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubunu fiyatlarında ise yüzde 3,4 oranında artış oldu. Yağ fiyatlarında geçen yılın son aylarından başlayan artış temmuzda da devam etti ve yüzde 5,5 oranında artış gözlendi.

Meyve fiyatlarının yüzde 8,8 oranında arttığı temmuz ayında sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 11,7 oranında yükseliş yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının nohut ve mercimek fiyatlarındaki artış yüzünden yüzde 11,5 oranında arttığı temmuzda, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0,2 oranında arttı.

Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 18,4, et ve balık fiyatları yüzde 17,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 28,5, yağ fiyatları yüzde 39,7, meyve fiyatları yüzde 43,6, sebze fiyatları yüzde 67,1, bakliyat fiyatları yüzde 25,2, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 9,9 oranında artış kaydetti.