Tenis oyuncusu Nicholas Kyrgios, Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı
Tenis oyuncusu Nick Kyrgios seyircisiz olarak gerçekleştirileceği duyurulan Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.
Avustralyalı tenis oyuncusu Nick Kyrgios, Tokyo’ya giden Avustralya Olimpiyat takımından çekildiğini doğruladı. Kyrgios, Covid-19 sebebiyle Olimpiyatlar'ın seyircisiz düzenlenmesine tepki olarak çekilme kararını aldığı belirtti.
Nick Kyrgios Cuma günü yaptığı açıklamada, iki hafta içinde başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda seyirci olmamasının karar verme sürecinin büyük bir parçası olduğunu söyledi.
Geçen hafta Wimbledon turnuvasını sakatlık nedeniyle terk ettiğinde, Olimpiyatlara katılımıyla ilgili kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, geçtiğimiz gün salgın nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıklamıştı.
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