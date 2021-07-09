Tenis oyuncusu Nicholas Kyrgios, Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı

Tenis oyuncusu Nick Kyrgios seyircisiz olarak gerçekleştirileceği duyurulan Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 09:47
Tenis oyuncusu Nicholas Kyrgios, Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı
Abone Ol google-news

Avustralyalı tenis oyuncusu Nick Kyrgios, Tokyo’ya giden Avustralya Olimpiyat takımından çekildiğini doğruladı. Kyrgios, Covid-19 sebebiyle Olimpiyatlar'ın seyircisiz düzenlenmesine tepki olarak çekilme kararını aldığı belirtti.

Nick Kyrgios Cuma günü yaptığı açıklamada, iki hafta içinde başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda seyirci olmamasının karar verme sürecinin büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Geçen hafta Wimbledon turnuvasını sakatlık nedeniyle terk ettiğinde, Olimpiyatlara katılımıyla ilgili kafalarda soru işareti uyandırmıştı.

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, geçtiğimiz gün salgın nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıklamıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler