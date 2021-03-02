Teoman Sancar'a şantaj olayıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

02 Mart 2021 Salı, 12:16

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın kendisine yönelik şantaj olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda şantaj suçuna karıştıkları iddia edilen belediye çalışanı Fatih S. ile ona yardım eden Sevgi K. gözaltına alındı.

Vekil Sancar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul - Ataşehir, Bodrum ve Kuşadası’nda imar değişiklikleriyle vurgun yapmak isteyenlere engel olduğum için bana baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim. Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım ve bel altından vurup hedef gösteriyorlar, iftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Her türlü iftiraya ayrı ayrı cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim” demişti.