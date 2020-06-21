TEPAV, ‘Covid-19 İşgücü Piyasasını Nasıl Etkiledi?’ araştırmasının sonuçlarını yayımladı

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Küresel Covid-19 salgınının çalışma hayatına etkileriyle ilgili sonuçlar, her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Zaten uzun zamandır önemli bir işsizlik sorunu yaşanan Türkiye’de ise salgının bu etkileri dikkat çekici şekilde görülüyor.

Bunun son örnekleri, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) “Covid-19 İşgücü Piyasasını Nasıl Etkiledi?” araştırmasında ortaya çıktı. Proje yöneticiliğini Şenay Akyıldız’ın yaptığı anketaraştırma, Türkiye’deki “geçici koruma altındaki Suriyelileri” (Suriyeli) çalışanları da kapsıyor. İşte öne çıkan sonuçlar:

SURİYELİLER ATILDI

- Salgın nedeniyle çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik olmayan, pandemi öncesindeki koşullarda tam veya yarı zamanlı olarak çalışmaya devam edebilenlerin oranı genelde yüzde 32 iken kadınlarda yüzde 7.4’te kaldı. Oran erkeklerde yüzde 33.3. Ayrıca bu oran Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarında (yurttaş) yüzde 38.2, Suriyeli çalışanlarda ise yüzde 23.8 oldu.

- “Salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldım”, diyenlerin oranı kadınlarda yüzde 26.8, erkeklerde yüzde 15.9 oldu. Ayrıca bu oran yurttaşlar arasında yüzde 9, Suriyelilerde yüzde 26.4.

- İşten çıkarılanların oranı ise Suriyelilerde yüzde 12.1’e çıkarken yurttaşlar arasında yüzde 2.9 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 5.4, erkeklerde yüzde 6.9.

- Salgında dönüşümlü çalışma da öne çıktı. Bunun oranı erkeklerde yüzde 23.1, kadınlarda ise yüzde 16.1. Yine bu oran yurttaşlar arasında yüzde 27.5’e kadar çıkarken Suriyelilerde yüzde 19 olarak hesaplandı.

- Ankete katılanların yüzde 66.3’ü koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirinde azalma olduğu, yüzde 33.2’si ise bir değişiklik olmadığını söyledi. Geliri artanların oranı ise yüzde 0.5. Ayrıca gelir kaybı oldu diyenlerin oranı Suriyelilerde yüzde 88’e çıkıyor. Bu oran yurttaşta yüzde 50.

ÖDENEK ALAMADI

Ayrıca anket katılımcılarının yüzde 7.4’ü kısa çalışma ödeneğinden yararlanabildi. Rapora göre bu durum, kayıt dışılık ve kişilerin istihdam edildiği firmaların ağırlıklı olarak mikro-küçük ölçekli olması ile ilişkili olabilir.