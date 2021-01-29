Tepkiler üzerine Kulu Belediyesi arazi fiyatlarını TL üzerinden belirledi
Konya'nın Kulu Belediyesi, köylülerden gelen sert tepkiler sonrası önce Avro üzerinden belirlediği arsa satış fiyatlarını TL üzerinden belirledi.
Konya’nın Kulu ilçesinde belediye tarafından satılacak arazi fiyatlarının Avro üzerinden belirlenmesi köylünün sert tepkisine yol açınca, yeniden ihaleye çıkan belediye bu kez fiyatları 13-98 bin TL arasına çekti. İptal edilen ihaledeki fiyatlar 68-120 bin TL arasındaydı. Köylü ise fiyatların hangi etkenlere dayanarak belirlendiğinin şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyor.
Konya anayol üzerinde bulunan ve neredeyse Kulu gibi ilçe olmaya aday bir bölgedeki arsa fiyatlarının 17 bin TL’den başladığına dikkat çeken bir köylü, “Hal böyleyken Kulu’ya 40 kilometre uzaklıkta olan ve arsa değil, tarla olan bölgenin başlangıç fiyatları neden 3-4 kat daha yüksek” dedi. Bir başka köylü ise yüksek bulunan bu fiyatların tarla fiyatlarını da haksız bir şekilde artırabileceğine dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, 25 Ocak’ta çıkılacak ihalede arsa fiyatlarını Avro üzerinden değerleyince, durumu “Konya AB’ye girdi” başlığıyla duyurmuştuk. Ünver, “Kulu’daki bütün köy ve mahallelerimizde yapılan tek katlı bir evin bile en düşük maliyeti 50 bin Avro (450 bin TL) civarında” demişti.
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