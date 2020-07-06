Tepkilerin ardından Bakanlık, Galata'daki restorasyonu durdurdu

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:17

İstanbul’un simgelerinden biri olan tarihi Galata Kulesi’nde başlatılan restorasyon çalışmalarının, ebabil kuşlarının üreme mevsimine denk getirilmesi tepkilere neden olmuştu. Tarihi kuleyi üreme ve yaşam alanı olarak seçen ebabil kuşları, restorasyon çalışmalarına takıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Çalışmaları, ebabil kuşlarının göçme mevsimine kadar ertelediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak.Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.