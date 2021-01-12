Termometrelere bakanlar gözlerine inanamadı: 91 yılın rekoru!

12 Ocak 2021 Salı, 19:37

Türkiye'de kış mevsiminin en soğuk geçtiği illerden biri Sivas. Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde, 18 derece olarak ölçüldü. Hava durumunu fark eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana en ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık, 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece ile bu sıcaklık aşıldı. Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti.

"KORKUTUYOR"

Betül Yılmaz, "Şaşkınım, geçen sene bu zamanları hatırlıyorum. Sivas için çok alışılmış bir durum değil. Korona da olduğu için bu zamanlarda bu sıcaklıkların olması iyi olmadı. Korkutuyor bu durum" dedi.