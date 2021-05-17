İntihar girişimi: Telefonla konuşurken polis müdahale etti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Sefer S., polis ekiplerince kolundan çekilerek kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi.
5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Sefer S. isimli kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelerek önlem alan polisler, intihara teşebbüs eden Sefer S.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Psikolog ile birlikte çatıya çıkan polis ekiplerinin çabasına rağmen ikna edilemeyen Sefer S., daha sonra telefon ile konuştuğu sırada dikkatinin dağıtılmasıyla kolundan çekildi.
Çatıdan indirilen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefer S., hazır bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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