TES gitti, ‘esnek’ geldi

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Hükümet, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) önceki programda yer alan ve kıdem tazminatında değişiklik öngördüğü için sendikaların büyük tepkisini çeken Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) yer vermedi. Buna karşın Cumhuriyet’in daha önce duyurduğu, çalışanların kıdem tazminatına ulaşmasını zorlaştıracak “esnek çalışma modelleri” YEP’te yer aldı.

25 yaş altı gençler ile 50 yaş üstüne kısmi, yarı zamanlı çalışma getiriliyor. YEP’e göre, 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine olanak sağlayacak düzenleme yapılacak. Uzaktan çalışma dahil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Hükümet, esnek çalışma modelleri ile “belirli süreli iş sözleşmelerini” de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu sözleşmelerde belirlenen süre sona erdiğinde sözleşme de kendiliğinden sona erdiği için işçinin kıdem tazminatına ulaşması zorlaşıyor.

MEMURA NORM KADRO!

“Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi hali” kıdem tazminatını hak etme koşulları arasında yer almıyor. Türk-İş başta olmak üzere işçi konfederasyonları da bu düzenlemeye tepki gösteriyor. YEP’te kamu çalışanları ile ilgili hedef de yer aldı. Buna göre, kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek. İş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak “Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi” kurulacak.