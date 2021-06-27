TESK Başkanı Palandöken yurttaşları sahte altına karşı uyardı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan düğünlerde sahte altına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıla sarktığını ve bu yaz söz konusu etkinliklerde artış yaşandığını bildirdi.
Düğünlerin başlamasıyla geçmiş yıllarda yaşanan sahte altın haberlerinin yine gündeme gelmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, "Yaz sezonunun açılışıyla düğünlerde hareketlilik başladı. Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye canlılık getirmesi bekleniyor. Bu süreçte düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle dolandırıcılar da piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Bu yaz düğün sezonunda gelin ve damatların hayal kırıklığına uğramaması için vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir, güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşların dikkatli alışveriş yapmaları, sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmaları gerektiğini kaydetti.
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