Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikke kayboldu: Piyasa değeri 10 milyon lira
Kaçakçılardan 2017'de ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen, piyasa değeri 10 milyon lira olan 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kayboldu.
Tarihi eser kaçakçılarından 2017 yılında ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen, piyasa değeri 10 milyon lira olan 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kaybolduğu öğrenildi.
Olayın ortaya çıkması üzerine, Batman İl Kültür Müdürlüğü'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, tüm personelin tek tek ifadelerini aldı.
Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.
Batman Valiliği olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, Müze Müdürü Şeyhmus Genç ise konuyla ilgili bilgi verme yetkisinin kendisinde olmadığını söyledi.
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