TESK Başkanı'ndan çağrı: Krediyi ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kredileri ödeyemediğini, yardımların hibe şeklinde olması gerektiğini belirtti
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanmaya hazırlıklı olmadıklarının bilgisini verdi. Esnafın kredileri ödeyemediğini söyleyen Palandöken, yardımların hibe şeklinde olması gerektiğine vurgu yaptı.
Bloomberg HT yayınında tam kapanma kararına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan TESK Başkanı Palandöken,"Krediyi aldık ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı" ifadelerini kulalndı.
Tam kapanma kararı beklemediklerini ve karara hazırlıklı olmadıklarını ifade eden Palandöken, işletmelere kira yardımı çağrısı yaptı.
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