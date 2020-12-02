Esnaf destek bekliyor: Kredi değil nakit desteği verilmeli

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:55

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilendiğine işaret ederek, mart ayından bu yana tamamen ya da kısmi olarak kapanan işletmeler nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu belirtti.

İş yerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın vergi, prim, kredi, kira ödemeleriyle elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Tüm tedbirlere riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Faizsiz kredi yerine esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli. Kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğal gaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Öte yandan vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeni yapılandırma tekrar görüşülerek, en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70'i kiracı konumunda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalı."

"İVEDİLİKLE DESTEK"

Palandöken, servis aracı sahibi, kantin ve kahvehane esnafının en çok mağdur olan kesim olduğuna işaret ederek, isteklerini şöyle sıraladı:

"Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız, araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla bu esnaf kesimlerimize ivedilikle nakdi destek sağlanmalı."