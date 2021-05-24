Tesla'dan Cybertruck açıklaması: Bu yıl başlıyor!

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:00

Tesla'dan merakla beklenen Cybertruck elektrikli aracıyla ilgili yayılan yeni haberlere göre, aracın üretimi bu yıl başlayacak.

Bir Twitter kullanıcısının mesajlarına göre, Tesla, Cybertruck rezervasyonu yapmış olan kullanıcılara üretimin 2021 yılının sonlarına doğru başlayacağını haber veren mesajlar göndermeye başladı.

Bilindiği gibi Tesla ilk defa 2019'da duyurduğu Cybertruck konusunda uzun süredir bir açıklama yapmıyordu, bu yüzden bu yeni haberlerin zamanlaması oldukça ilginç olarak değerlendirildi.

CHIP Online'ın aktardığına göre, üretim Tesla'nın Teksas'taki yeni fabrikasında gerçekleştirilecek. Burada ayrıca Model Y ve Semi modellerinin de üretileceği düşünülüyor.