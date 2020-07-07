Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sattığı şort dakikalar içinde tükendi: İşte fiyatı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden üzerinden yaptığı duyuru ile Tesla markalı ve sadece limitli sayıda üretilen bir şort modelinin satışına başladıklarını duyurdu. Söz konusu model satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bu sefer satışa çıkardığı ilginç ürün ile gündemde. Daha önce lav silahı, şapka, bardak gibi ürünleri satışa sunan Musk bu sefer sadece limitli sayıda üretilen bir şort modelini internet üzerinden satmaya başladı.
Kırmızı renkli şortun önünde, altın renkli bir Tesla logosu yer alırken arkasında ise yine altın renkli S3XY (Tesla’nın otomobil modelleri olan S, 3, X ve Y’nin bir araya getirilmiş hali) yazısı yer alıyor. Söz konusu ürünün satış fiyatı 69 dolar 42 cent (480 TL) olarak belirlendi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, internet üzerinden satışa sunulan şort dakikalar içinde tükendi. Musk, geçtiğimiz yıllarda sahibi olduğu bir başka şirket olan The Boring Company üzerinden 3 günde 300 bin adet şapka satışı gerçekleştirmişti. Aynı marka tarafından üretilen ve 500 dolar fiyat etiketine sahip olan lav silahı ise 20 bin adet satmayı başarmıştı.
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