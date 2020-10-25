Test için şehir hastanesine giden onlarca yurttaş kuyrukta e-İmza bekledi

25 Ekim 2020 Pazar, 05:30

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen yanı başına inşa edilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Eşim soğuk algınlığı belirtisi göstermeye başlayınca geçen cuma günü yolumuz bu hastaneye düştü. Acil servise gittik, doktor kan testi ve akciğer röntgeni istedi. Sonuçlar temiz çıktı ama hafif de olsa öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri olan eşime koronavirüs testi yapılması için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski acil servisine yönlendirildik.

Acile vardığımızda gördüğümüz manzara bizi bir hayli şaşırttı. Uzun bir kuyrukta insanlar hiçbir önleme uymadan bekliyordu. Sosyal mesafe unutulmuştu, maskesini çıkarıp öksürdükten sonra tekrar takanlar bile vardı. Hastaneden gönderildiğimiz için daha sakin bir saatte gelebileceğimizi öğrenince kuyruktan ayrılıp evimize döndük. Dün 07.50 gibi aynı yerdeydik. Test için barkod almak üzere acildeki polikliniğin kapısında beklemeye başladık. Saat 08.00’de başlayacağı söylenen işlemler bir türlü başlamadı. Yurtdışına çıkmak için test yaptırmaya gelenler, koronavirüs hastalarıyla temaslı olduğu için test yaptırmak isteyenler ve bizim gibi şikâyeti olduğu için şehir hastanesinden gönderilenler polikliniğin önünde beklemeye başladık... Kısa süre sonra kuyruk dışarıya taştı. Kimi öksürüyor, kimi sırtının ne kadar ağrıdığını anlatıyordu. Bu sırada binaya ilaç almaya gelen koronavirüs hastası bile oldu.

‘E-İMZA GELMEDİ...’

Görevli personele işlemlerin neden başlamadığını sorduğumuzda, doktorların yeni atandığını, istenmesine karşın bakanlıktan 3 haftadır e-İmza verilmediğini bu yüzden sisteme giremediklerini söylediler. Yeni doktorların sisteme diğer doktorların e-İmzasıyla girebildiğini anlattılar. Kapalı alanda yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından evinden çağırılan ve “hasta olduğu” söylenen bir doktor hastaneye geldi. İşlemler başlayınca eşime test yapılması toplamda 5 dakika sürmedi. Sağlık Bakanlığı’nı arayıp süreçle ilgili şikâyette bulunduk. Daha sonra arayıp hastanede inceleme başlatılması için talebimin olup olmadığını sordular. Yaşananların doktorlar ve çalışanlardan kaynaklanmadığını, sistemsel sıkıntı olduğunu ve bunun çözülmesini sağlayacaksa inceleme başlatılmasını istedim. Şimdi hastaneye sağlam gelen kaç kişinin o kuyrukta koronavirüse yakalandığını düşünüyorum.