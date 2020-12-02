Test ihalesinin detayları ortaya çıktı: Menzilci şirketin yöneticisinden çarpıcı açıklamalar

02 Aralık 2020 Çarşamba, 08:38

İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinin koronavirüs testlerini 144 milyon TL karşılığında biri Menzil Cemaati üyesi olan Ferhat Danışman’a ait iki şirkete yaptırılması kararı tartışılmaya devam ediyor.

‘MENZİL’İ SEVMEK SUÇ MU?’

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca liralık sözleşme imzaladığı iki şirketten biri olan Techno Health Laboratuar Şirketi’nin yöneticisi Mehmet Rüştü Kaya, milyonlarca liralık sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. “Menzil Cemaati’nden misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemediğini belirten Kaya, “Ferhat Danışman da şirketimizin ortağıdır. Ferhat Bey Emsey Hastanesi’nde çalışıyor olabilir, Menzil’i seviyor olabilir, Menzil'e gidiyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzil'e gitmek, Menzil'i sevmek suç mu?” diye konuştu.

TEST BAŞINA 29 TL ÖDENECEK

Kaya, “Biz test başına 29 TL gibi bir teklif verdik. Altı boyunca yedi hastanede toplam 5 milyon adet Covid-19 testi yapacağız ve test başına yaklaşık 29 TL gibi bir ücret alacağız. Yedi hastanede toplam 149 personel çalıştıracağız. 50 Adet PCR test kabini ve cihazı kuracağız. Cihazlarımızı da hastane içerisinde bize verilen alanlara kuracağız ve beş saatte sonuç vereceğiz. Yani laboratuvarı komple biz çalıştıracağız sadece sürüntü alma işlemi tıbbi bir operasyon olduğu için sürüntüyü Sağlık Bakanlığı personeli alacak” ifadelerini kullandı.

‘İHALEYE DAVET EDİLMEMİZİ SAĞLADIM’

"Başka kentlerde de buna benzer ihaleler aldınız mı?" sorusuna Kaya, “Daha önce İzmir’de de buna benzer bir ihale olmuş ve test başına 124 TL gibi fiyatlar verilmişti. İstanbul’da da böyle bir ihale olunca açıkçası katılmak istedim. İzmir’de 124 TL fiyatı görünce 'Bu çok pahalı" dedim ve bunun üzerine çalışmak istedim. Hatta İstanbul’da ihaleye ben davet edilmemiştim ve özellikle arayarak firmamın davet edilmesini sağladım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 5 Kasım tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun pazarlık usulüyle 'Sağlık tesisleri için 6 aylık sonuç karşılığı Covid-19 PCR testi hizmeti alımı' adı altında bir ihale düzenlemişti. İhaleyle İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde Covid-19 testlerinin 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı ay boyunca 144 milyon TL'ye Techno Health Laboratuar ile Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne yaptırılması için sözleşme imzalanmıştı.

Şirketin altı ay boyunca Covid-19 testlerini yapacağı hastanelerin listesi ise şöyle:

Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi.