Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?

İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, testi pozitifi çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:21
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İBB Meclisi'nde İmamoğlu ile sık sık tartışmalarıyla gündeme gelen Göksu mesajında "Koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun temennimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.



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