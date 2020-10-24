Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk tepki
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajında bulundu.
Şahin paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Covid - 19 teşhisi konduğunu öğrendim. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na #Covid_19 teşhisi konduğunu öğrendim.— Fatma Şahin (@FatmaSahin) October 24, 2020
Sayın @ekrem_imamoglu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin.
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