Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk tepki

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:04
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Şahin paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Covid - 19 teşhisi konduğunu öğrendim. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin." ifadelerini kullandı.



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