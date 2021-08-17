Tevfik Göksu'den 'acil yıkılacak konutlar' iddiası: Hepsi CHP belediyesine ait bölgelerde
AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki riskli konutlarla ilgili konuşurken "Bu binaların hepsi CHP belediyesine ait bölgelerde bulunmaktadır” iddiasında bulundu.
Eski Metris Kışlası’nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1’inci Etap 1’inci kısımda bulunan 531 konutun kura çekilişi 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.
Programda konuşan AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün 17 Ağustos'un 22 yılı, Türkiye'nin hafızasında çok önemli yere sahip. Bugün hala ülkemizde birçok yerde deprem riski taşıyan konutlar var." dedi.
Mevcut yapılarda deprem riskinin devam ettiğini söyleyen AKP'li Göksu, “İstanbul'da yaklaşık 7 milyon 100 bin bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün 2,5 milyonu 1999 deprem yönetmeliğine göre 2000 yılından sonra yapılmıştır. İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon dönüşmesi gereken, 300 bin de acilen dönüşmesi gereken konut var. Bu konutların dönüşmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler yoğun bir uğraşın içerisinde." diye konuştu.
"HEPSİ CHP'YE AİT BÖLGELERDE"
Tevfik Göksu, sözlerinin devamında ise "İstanbul iki buçuk yıldan beri bu konuda maalesef sınıfta kalmıştır" diyerek İBB yönetimini ve CHP'li ilçe belediyeleri sorumlu tuttu.
Göksu, "İstanbul’un her şeyinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki buçuk yılda yapmış olduğu iki tane deprem çalışması var. Sadece deprem çalıştayı ve kentsel dönüşüm için internet sitesi yaptılar. Şu anda İstanbul’da riskli olarak tespiti yapılmış ve acilen yıkılması gereken binalar var. Bu binaların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesine ait bölgelerde bulunmaktadır” iddiasında bulundu.
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