Tevfik Göksu'nun AKP'liye tesisi bedelsiz devrettiği ortaya çıktı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 09:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’nun yönetimindeki Esenler Belediyesi'nde bir skandal daha gün yüzüne çıktı. Borç içindeki AKP’li Esenler Belediyesi’nin geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde devrettiği şirketin ortağı, eski AKP ilçe yöneticisi.

Esenler Belediyesi, ilçe geneli geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplaması işini, 2010 yılında eski AKP Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın ve akrabalarının ortağı olduğu İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi'ne verdi. Üstelik belediye, Sayıştay’ın tüm itirazlarına rağmen, 11 yıldır tesisi işleten AKP’li Aydın’ın şirketinden hiçbir ödeme almadı.

SAYIŞTAY DA BEDELSİZ DEVRE İTİRAZ ETTİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tesisin bedelsiz şekilde devredilmesi, Sayıştay’ın da dikkatini çekmişti. Sayıştay 2019 yılı Esenler Belediyesi Denetim Raporu’nda şu ifadelere yer verildi:

“Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerinin bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hizmetlerin belediye tarafından yapılmaması veya yapılamaması durumunda, ihale mevzuatına uygun olarak bedel alınarak kiraya verilmesi kamu yararına olacaktır.”

‘BELEDİYE, TESİSİ AKP’LİYE PEŞKEŞ ÇEKTİ’

Esenler Belediye Meclisi'nin CHP’li Üyesi Kemal Şahin, söz konusu tesisten bugüne dek 13 milyon lira gelir elde edebileceğini, buna karşın tesisin peşkeş çekildiğini belirtti. BirGün’e konuşan Şahin, şunları söyledi:

“Geri dönüşüm tesisinin bulunduğu bin 500'ü kapalı toplamda 4 bin metrekarelik alandan 11 yıldır kira bedeli alınmıyor. Esenler ilçesi nüfusuna emsal olan diğer ilçelerde yaptığım araştırmaya göre, bu tesislerin aylık kira bedeli 100 bin TL ve bir yıllık kira bedeli ise 1 milyon 200 bin TL. Bu tutarı da 11 yıla göre hesaplarsak, yaklaşık 13 milyon TL’nin, AKP’li eski Esenler İlçe Yöneticisi Aydın’ın şirketine peşkeş çekildiğini görüyoruz. Defalarca bu konuyu Belediye Meclisi'nde gündeme getirdim ve soru önergesi verdim. Ancak sorularımıza bir türlü cevap vermediler. Cevap vermemelerinin nedeninin, milyonlarca liralık rant olduğunu görüyoruz.”

Tesisi bedelsiz devreden belediyenin borç batağında olduğuna da dikkat çeken Şahin, “Belediyenin 313 milyon TL borcu var, her yıl bütçesini denkleştirmek için taşınmazlarını satıyor” dedi.

BELEDİYE VE ŞİRKET YETKİLİLERİ YANIT VERMEDİ

BirGün’ün cevap hakkı için açıklama talep ettiği Esenler Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtti. Geri dönüşüm tesisini bedelsiz olarak işleten AKP'li Hüseyin Aydın ve şirket yetkilileri de tüm sorularımızı yanıtsız bıraktı.