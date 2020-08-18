TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

DHA
18 Ağustos 2020 Salı, 16:07
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TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
Tüm liglerin sezon planlamalarının ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.


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