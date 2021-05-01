TFF 1. Lig'de 33.hafta puan durumu (1 Mayıs 2021)
İşte 1 Mayıs 2021 TFF 1.Lig puan durumu, maç sonuçları ve önümüzdeki son haftanın fikstürü...
TFF 1.Lig'de heyecan bugün aynı saatte oynanan 9 maçla yaşandı. Süper Lig'e çıkacak 2 takımın ve play-off hattına girecek son takımın belli olması için her şey son haftadaki maçlara kalırken küme düşen takımlar belli oldu.
TFF 1. LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Eskişehirspor 1-5 Bursaspor
Bandırmaspor 3-2 Adanaspor
Altınordu 3-2 Tuzlaspor
İstanbulspor 1-1 Boluspor
Samsunspor 3-1 Ankaraspor
Ümraniyespor 0-1 Altay
Ankara Keçiörengücü 4-1 Menemenspor
Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor
Giresunspor 3-0 Akhisarspor
TFF 1. LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU
KÜME DÜŞEN EKİPLER BELLİ OLDU
Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor bitime bir hafta kala ligden düştü. Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
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