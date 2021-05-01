TFF 1. Lig'de 33.hafta puan durumu (1 Mayıs 2021)

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:11

TFF 1.Lig'de heyecan bugün aynı saatte oynanan 9 maçla yaşandı. Süper Lig'e çıkacak 2 takımın ve play-off hattına girecek son takımın belli olması için her şey son haftadaki maçlara kalırken küme düşen takımlar belli oldu.

TFF 1. LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Eskişehirspor 1-5 Bursaspor

Bandırmaspor 3-2 Adanaspor

Altınordu 3-2 Tuzlaspor

İstanbulspor 1-1 Boluspor

Samsunspor 3-1 Ankaraspor

Ümraniyespor 0-1 Altay

Ankara Keçiörengücü 4-1 Menemenspor

Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

Giresunspor 3-0 Akhisarspor

TFF 1. LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU





KÜME DÜŞEN EKİPLER BELLİ OLDU

Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor bitime bir hafta kala ligden düştü. Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.