TFF Başkanı açıkladı; bozuk zemine ağır ceza geliyor

14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:22

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yendi. Maçta Cenk Tosun'un sakatlanması ve saha zeminiyle ilgili tartışmalar gündeme oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, saha zemini konusunda flaş bir açıklama yaptı.

NİHAT ÖZDEMİR: "MAÇ OYNAMA YASAĞI GELECEK"

TFF Başkanı, saha zemini konusunda uzman ekiplerin kurulması zorunluluğu getirileceğini vurguladı. Özdemir, "Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere “profesyonel uzman saha bakım ekipleri” kurma zorunluluğu getiriliyor. Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek. Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak" dedi.

Kaynak: Ajansspor