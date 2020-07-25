TFF Başkanı: Hüngür hüngür ağladım
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, statüsü değiştirilen Ayasofya’da kılınan VİP Cuma namazına katıldı. Gündeme dair açıklamalar yapan Özdemir”Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım.” dedi.
Statüsünün değiştirilmesinden sonra dün Ayasofya’da kılınan Cuma namazına katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir “Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım.” dedi.
"EN GÜÇLÜ BAĞIMIZ MÜSLÜMANLIK"
“Fatih’in İstanbul’u almasından sonra, bu millet bir kez daha kendisini Ayasofya’da göstermiştir. Bakın, bu cuma namazına yüz binlerce insan Anadolu’nun her yerinden geldi. Bu neyi gösterir? Bizim hangi ırktan, kökenden olursa olsun en güçlü bağımız Müslümanlıktır, onu bir kez daha gördük” diyen Özdemir, sözlerine, “Huzur ve huşu içinde bir namaz kıldık. Gözyaşlarıyla kıldık. Muazzam bir özen ve tertibat vardı” diye devam etti.
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