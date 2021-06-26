TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'e özel telefon!

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:47

EURO 2020'de sıfır puanla hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş'le görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bugünlere birlikte geldik" dediği öğrenildi.

Turnuvanın Türkiye adına bitmesinin ardından Şenol Güneş'in milli takımın başında kalıp kalmayacağı tartışma konusu olmuştu.

Güneş'i telefonla arayan Nihat Özdemir, "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Şenol hocanın da Özdemir'e teşekkür ederek, "2022'de mutlaka olacağız" dedi.

Görsel kaynak: Haydar Tanışan