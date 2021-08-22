TFF Başkanı, Rizespor'un şirket ortağı!
ÖZEL - TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ait ve toplumun büyük bir kesimince de "5'li müteahhit grubu" olarak adlandırılan firmalardan biri olan LİMAK'ın Süper Lig takımı Rizespor'un şirket ortağı olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'un sponsorları ve şirket ortakları arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ait Limak'ın da bulunduğu ortaya çıktı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ait ve toplumun büyük bir kesimince de "5'li müteahhit grubu" olarak adlandırılan firmalardan biri olan LİMAK'ın Süper Lig takımı Rizespor'a sponsor olması bazı kesimlerce eleştirildi.
ÖZDEMİR, A.Ş.'NİN ORTAĞI
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bir süre önce şirketleyen ve Rizespor Kulübü Derneği'nin yüzde 10 hissesinin de bulunduğu Rizespor Yatırım A.Ş.'ye ortak olduğu öğrenildi. Rizespor Kulübü'nde başkan Tahir Kıran'a yakın kaynaklar, "Nihat Bey kulübün sponsoru değil, Rizespor Yatırım A.Ş.'nin hissedarı, yani ortağı, bu şirkette Kalkavanlar, Ekşiler, Ekşioğulları gibi iş dünyasının önemli Rizeli isimleri var. Tam 64 ortaklı, tüm Rize'yi kapsayan bir şirket. Şirket kente çeşitli değerler de kazandırmaya devam ediyor. Konu farklı yerlere çekilmesin" dediler.
Ayrıca Rizespor'un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1'de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.
Futbolseverlerin tepki gösterdiği bir diğer konu ise, son yılları zararla kapatan Çaykur'un Rizespor'a isim sponsoru olması.
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