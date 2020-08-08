TFF, ligleri niye tescil etmedi?

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:34

Futbol ligleri tamamlandı, TFF henüz liglerin resmen tescil edildiğine dair açıklamayı yapmadı. TFF, her ne kadar ligde şampiyon olan takımları kutlasa da resmi tescili yapmış değil.

TFF, geçen sezon ligin son maçından 5 gün sonra, ligi tescil ettiğini açıklamıştı. Galatasaray'ın şampiyon olduğu lig 26 Mayıs'ta bitmiş ve TFF de 31 Mayıs'ta tescil kararını duyurmuştu. Medipol Başakşehir'in şampiyon tamamladığı bu sezon ise 26 Temmuz'da sona erdi. Ve aradan 12 gün geçtiği halde henüz resmi tescil gelmedi.

Bu gecikmenin ardında, takım sayısının henüz kesinleşmemiş olması ihtimali olabilir mi? Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla bazı kulüplerin "Bizi de en üst lige alın" talepleri de ortadan kalkmış değil. TFF, Kayserispor, Malatyaspor ve Ankaragücü'nün düşme kararını kaldırdı ve böylece Süper Lig önümüzdeki sezona 21 takımla oynanacak. Ancak TFF Play-off finalinde Fatih Karagümrük'e kaydebeden Adana Demirspor'un "Bizi de alın, lig 22 takımlı olsun" isteği masada duruyor.

Kulüp bu yönde TFF yönetimine baskı yapmaya devam ediyor. Bir başka formül ise 24 takımlı, 46 haftalı lig ancak ona da takvim yetişmiyor.