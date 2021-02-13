TFF yöneticisi Hamit Altıntop istifa etti mi?

13 Şubat 2021 Cumartesi, 14:09

Futbol dünyası istifa haberi ile sarsıldı.

Sabah saatlerinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un istifa ettiği iddia edildi.

www.cumhuriyet.com.tr Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kaynaklarından haberin doğru olmadığını öğrendi.

TFF içindeki futbolcu kökenli birkaç isimden biri olan Hamit Altıntop'un Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a verilen ceza nedeniyle görevini bıraktığı öne sürülmüştü. Galatasaray Kulübü'ne yakın bir isim olan Altıntop'un, TFF kurullarındaki hukuksuzluk nedeniyle istifaya zorlandığı öne sürüldü. Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın sık sık dert yandığı 2 isimden biri olan Altıntop ise ülke futboluna hizmet için göreve geldiğini söyledi.

İSMAİL ERDEM'E SES YOK!

Galatasaray'a karşı TFF kurullarının takındığı tavırda ilk olarak TFF yönetimindeki Altıntop üzerinden girişim yapılıp ve bir anlamda hedef gösetirlirken, Galatasaray Kulübü üyesi TFF yöneticisi İsmail Erdem üzerinden baskı kurulamamasının altında ise siyaset olduğu öğrenildi. İsmail Erdem bir süre önce 2019 yerel seçimlerini kaybettiği Ataşehir ilçesine AKP İlçe Başkanı seçilmişti.



