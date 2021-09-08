TFF'den Şenol Güneş'e yanıt: Federasyon yalvarmaz!
ÖZEL - 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı, "Görevi kabul etmem için yalvaranlar" ifadesini kullanması TFF'de huzursuzluk yarattı.
Şenol Güneş'in Hollandna yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalar 6-1'lik skorun önüne geçti.
6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı, "Görevi kabul etmem için yalvaranlar" ifadesini kullanması TFF'de huzursuzluk yarattı.
www.cumhuriyet.com.tr'nin haberi şöyle: TFF yönetimine yakın çevreler, federasyon yönetimindeki 2-3 ismin, "Şenol Hoca ile önceki yönetim zamanında yapılan görüşmelerde karşılıklı konuşmalar ve ricalar olmuştur. Sonuçta Şenol hoca o dönem Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Ancak TFF çatısı altındaki kimse Güneş'e 'milli takımın başına geç' diye yalvarmaz. Milli takım teknik direktörlüğü yalvararak teknik adam aranacak makam değildir, o görüşmelerin de mahremiyeti vardır" dediği öğrenildi.
TFF'nin, Şenol Güneş'le önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapması da bekleniyor.
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