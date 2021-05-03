TGS, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde 'Basın belada' kampanyası başlattı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:35

TGS, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Türkiye’de gazetecilerin yaşadığı zorluklara ve baskıya dikkat çekmek amacıyla "Basın belada" kampanyası başlattı. TGS, açıklamasında "Basın beladaysa, demokrasi askıda. Basın beladaysa, herkesin başı belada" ifadelerine yer verdi.

"ÇÜNKÜ BASIN BELADAYSA, DEMOKRASİ ASKIDA"

TGS, sosyal medyada #BasınBelada etiketiyle başlatılan kampanyaya ilişkin şunları kaydetti: Türkiye’de medya özgür değil. Gazeteciler sansürleniyor, kovuluyor, hapse atılıyor. Böylece toplum haber alma hakkını, ülkemiz demokrasisini kaybediyor. Çünkü basın beladaysa, demokrasi askıda. Basın beladaysa, herkesin başı belada.

TGS, 'sadece son bir yılda' gazetecilere açılan davalar, soruşturmalar ve verilen cezalarla uğradıkları hak ihlallerini paylaştı:

- Gazeteciler toplam 226 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

- 128 davada 274 gazeteci yargılandı.

- 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldı.

- 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı.

- 23 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi.

- 57 gazeteci toplamda 144 gün gözaltında kaldı.

- 6 gazeteci gözaltında darbedildi.

- 62 haber sitesine ve 1411 haber içeriğine erişimin engellenmesine karar verildi.

- RTÜK marifetiyle toplam 7.488.851,00 TL idari para cezası ve 41 defa yayın durdurma cezası verildi.

- 322 basın kartı iptal edildi.

- Basın İlân Kurumu gazetelere toplam 212 gün ilân kesme cezası verdi.

- Medyada işsizlik yüzde 35 seviyesine çıktı.

- Beş ayrı medya kuruluşunda 1400 çalışanın toplu sözleşme hakkı işveren itirazıyla engellendi.

- Ve 43 gazeteci hâlâ cezaevinde tutuluyor.