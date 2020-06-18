TGS'den Süleyman Soylu'ya sert tepki

Yazar Saygı Öztürk'ü hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan tepki geldi. TGS, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Bakan Soylu'ya 'haddinizi bilin' diye tepki gösterdi

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 14:25
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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişini kaleme almıştı. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Öztürk'ü hedef gösteren bir paylaşım yapmıştı.

Süleyman Soylu Twitter hasabından yaptığı paylaşımında Öztürk'ü hedef alarak, 

"İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullandı. 

"HADDİNİZİ BİLİN"

Türkiye Gazeteciler Sendikası da Süleyman Soylu'nun hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süleyman Soylu'ya 'Haddinizi bilin' dedi.

TGS'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde; 

Haber hoşunuza gitmedi diye gazeteciye hakaret edemezsiniz Sn. Soylu. Haddinizi bilin.




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