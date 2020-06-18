Soylu bu kez gazeteci Saygı Öztürk'ü hedef aldı

18 Haziran 2020 Perşembe, 10:33

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü "Trabzon böyle yükseliş görmedi" isimli köşe yazısında AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişini kaleme aldı.

Öztürk yazısında, "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygız Öztürk'ü doğrudan hedef alarak "namus düşmanı"dedi.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

MÜYESSER YILDIZ'I DA HEDEF ALMIŞTI

Soylu, Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız'ı bir paylaşımı üzerine hedef almış, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” demişti. Müyesser Yıldız ise "Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?" yanıtını vermişti.

Soylu'nun dikkat çeken "devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutman" sözlerinden kısa bir süre sonra Yıldız gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştı.