Soylu bu kez gazeteci Saygı Öztürk'ü hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişini kaleme alan Sözcü yazarını hedef aldı. Soylu Öztürk için, "namus düşmanı" ifadelerini kullandı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü "Trabzon böyle yükseliş görmedi" isimli köşe yazısında AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişini kaleme aldı.
Öztürk yazısında, "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygız Öztürk'ü doğrudan hedef alarak "namus düşmanı"dedi.
Soylu'nun paylaşımı şöyle:
"İnsanlık görevimi yapıyorum
Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur
Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır
Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı
Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"
MÜYESSER YILDIZ'I DA HEDEF ALMIŞTI
Soylu, Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız'ı bir paylaşımı üzerine hedef almış, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” demişti. Müyesser Yıldız ise "Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?" yanıtını vermişti.
Soylu'nun dikkat çeken "devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutman" sözlerinden kısa bir süre sonra Yıldız gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştı.
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