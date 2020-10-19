The Flaming Lips'ten pandemiye özel konser: Grup üyeleri ve seyirciler baloncukların içine girdi
ABD’li ünlü müzik grubu The Flaming Lips, yeni albümlerinin ilk konserini herkesi şaşırtan bir biçimde verdi.
ABD’li müzik grubu The Flaming Lips, 11 Eylül’de çıkardıkları 6'ncı albümün ardından 13 Ekim’de ilginç bir konser performansı sergiledi.
Konserde, hem grup üyeleri hem de seyirciler büyük baloncukların içine girdi.
Grup, benzer bir performansı daha önce ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın programında da sergilemişti.
Grubun üyelerinden Wayne Coyne planladıkları konserler açısından mekan kapasitelerinin binlerce kişiyi alacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen bolancuklarla bu mekanlara yüzlerce kişinin sığdırılabileceğini belirtti.
Coyne, CNN’e verdiği röportajda, “Küçük bir çizim yaptım… 2019’da bir gösteri sırasında The Flaming Lips’in resmini çizdim. Uzay balonundaki tek kişi bendim ve herkes normaldi. Sonra 2020 için başka bir çizim yaptım. Tam olarak aynı senaryo, ben bir balonun içindeyim ve diğer herkes de öyle” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kriz vurdu, 11 metrekarelik odaya taşınıyor
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kriz vurdu, 11 metrekarelik odaya taşınıyor