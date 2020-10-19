The Flaming Lips'ten pandemiye özel konser: Grup üyeleri ve seyirciler baloncukların içine girdi

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:11

ABD’li müzik grubu The Flaming Lips, 11 Eylül’de çıkardıkları 6'ncı albümün ardından 13 Ekim’de ilginç bir konser performansı sergiledi.

Konserde, hem grup üyeleri hem de seyirciler büyük baloncukların içine girdi.

Grup, benzer bir performansı daha önce ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın programında da sergilemişti.

Grubun üyelerinden Wayne Coyne planladıkları konserler açısından mekan kapasitelerinin binlerce kişiyi alacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen bolancuklarla bu mekanlara yüzlerce kişinin sığdırılabileceğini belirtti.

Coyne, CNN’e verdiği röportajda, “Küçük bir çizim yaptım… 2019’da bir gösteri sırasında The Flaming Lips’in resmini çizdim. Uzay balonundaki tek kişi bendim ve herkes normaldi. Sonra 2020 için başka bir çizim yaptım. Tam olarak aynı senaryo, ben bir balonun içindeyim ve diğer herkes de öyle” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe