Financial Times öne sürdü: Ağbal, Erdoğan ile görüşemedi

27 Mart 2021 Cumartesi, 17:22

İngiliz Financial Times gazetesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal’ın görevden alınarak Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasını analistlerin görüşlerine başvurarak değerlendirdi. Erdoğan’ın kararının ardından yatırımcıların şoke olduğunu yazan gazete, analistlerin, “Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasıyla politika güvenilirliğinde delik açtığını” söylediklerini aktardı.

FT’ye konuşan kaynaklar tarafından, Ağbal’ın aldığı yüksek faiz artışının Cumhurbaşkanını sinirlendireceğinin bilindiğini, bu karar öncesinde birkaç hafta Erdoğan’dan izole edildiği öne sürüldü.

Ağbal’ın görevden alınmasının ardından piyasanın açılışında TL'de, tahvilde ve hisselerde sert düşüşün gözlemlendiğini ve yatırımcıların bu durum nedeniyle para çekme ve TL’ye karşı önlem almada zorlandığı belirtildi. Londra merkezli Amundi'nin, gelişmekte olan piyasalar şefi Yerlan Syzdykov, ‘Türkiye'nin itibarını yeniden inşa ettiği noktaya gelmişken bu durumun öfke yarattığını’ belirtti.

Ağbal’ın görevden alınmasının piyasaya etki etti sırada kamu ve özel tahvillere yaptırım yaptığını bu sırada uzun pozisyonda olduğunu belirten Syzdykov, yaşanan kaosta gidişatı tersine çeviremediğini söyledi. Syzdykov, “Birkaç günün zor geçtiğini”, “Pazar koşullarının zor hale geldiğini” ve likidetinin kuruduğunu ifade etti.

FT ise bu durumun analistler tarafından, “Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu yabancı finansmanı sağlamasını çok daha zor ve pahalı hale getireceği” şeklinde yorumlandığını aktardı. Gazete ayrıca, Erdoğan’ın uzun zamandır fon yöneticileriyle kırılgan bir ilişkiye sahip olduğunu da ekledi.

16 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE’YE GİRDİ

Merkez Bankası’nın son verilerini inceleyen FT, Ağbal’ın görevde olduğu 7-19 Mart tarihlerinde Türkiye’ye döviz-TL takası kanalıyla 16 milyar doların girdiğini belirtti. O dönemde hisse senetlerine net akış yaklaşık 700 milyon dolarken 4 milyar dolar dolar devlet bonolarını satın almak için ülkeye girdi.

Türk bankalarının yabancı yatırımcıların döviz takaslarındaki pozisyonlarından çıkmalarını zorlaştırdığı ifade eden FT, birçok kişinin bu hafta yapmaya çalıştığı gibi, bir swap sözleşmesinden vadesi dolmadan pozisyonunu kapatmak için TL borçlanmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Analizde ayrıca Erdoğan’ın para politikasındaki görüşlerine sempatiyle yaklaşan Kavcıoğlu’nun önümüzdeki günlerde uluslararası bankacılar ve fon yöneticileriyle görüşmesi beklendiği belirtildi.